Чинна чемпіонка вилетіла в третьому колі турніру в Римі й залишить топ-10 рейтингу

Восьма ракетка світу з Італії Жасмін Паоліні, чинна чемпіонка турніру в Римі, залишила цьогорічні змагання в третьому колі, поступившись бельгійці Елізе Мертенс (22).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(5), 3:6.

У другій партії Паоліні не реалізувала три матч-пойнти на прийомі, ведучи 6:5. Програний після цього тай-брейк став для італійки п'ятим у поточному сезоні з п'яти, які вона проводила.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло, 9 травня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Жасмін Паоліні (Італія) 4:6, 7:6(5), 6:3

Суперниці зустрічалися всьоме, п'ять перемог на рахунку бельгійки. У наступному колі змагань Мертенс зіграє з сильнішою в матчі між Вікторією Голубич (90, Швейцарія) та Міррою Андрєєвою (7, -).

Паоліні після своєї поразки вперше за останні два роки залишить топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що українка Олександра Олійникова завершила виступи в Римі після поразки в третьому колі від чешки Лінди Носкової (13). Еліна Світоліна (10) свій поєдинок цієї стадії змагань проведе 10 травня проти американки Гейлі Баптист (25).