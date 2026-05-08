Найближча суперниця Світоліної в рейтингу WTA знялася з турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 8 травня 2026, 15:34
Дев'ята ракетка світу канадійка Вікторія Мбоко відмовилася від виступу на турнірі серії WTA 1000 в Римі, пославшись на шлунково-кишкове захворювання.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

8 травня Мбоко мала зустрітися в матчі другого кола з італійкою Тайрою Катериною Грант (234), однак знялася буквально за кілька годин до старту поєдинку. Канадійку замінить в основній сітці "лакі-лузерка" з Чехії Нікола Бартункова (94).

Мбоко поточного тижня у світовому рейтингу розташовується на 9 позиції, на сходинку вище за українку Еліну Світоліну. Для того, щоб випередити Вікторію, нашій спортсменці необхідно виграти в Римі два матчі.

Нагадаємо, що 8 травня Світоліна зіграє в поєдинку другого кола турніру в Римі з місцевою тенісисткою Ноемі Базілетті (427).

