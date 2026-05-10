Світоліна – про перемогу над Баптист: Дуже задоволена тим, як сьогодні грала
Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемоги над американкою Гейлі Баптист у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Римі.
Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.
"Я дуже щаслива грати на центральному корті. У мене з ним пов'язані чудові спогади – я двічі вигравала тут титул, провела багато якісних та сильних матчів. І, звісно, атмосфера та люди роблять усе ще більш енергійним і особливим для мене. Я намагаюся черпати з цього енергію і показувати хороший теніс.
Я дуже задоволена тим, як сьогодні грала. Гейлі – надзвичайно небезпечна суперниця, тому, щоб її перемогти, потрібно бути на своєму найкращому рівні", – сказала Світоліна.
Еліна порівняла свій нинішній стан із 2017-2018 роками, коли ставала чемпіонкою в Римі.
"У мені досі багато бойового духу, і я хочу віддати тенісу абсолютно все до завершення своєї кар'єри. Я намагаюся щоразу виходити на корт і віддавати максимум від себе, приносити позитивну енергію, показувати хороший теніс і здобувати перемоги тут. Я добре почуваюся на корті й дуже цьому рада".
Насамкінець Світоліна привітала всіх із Днем матері.
"Я хотіла б привітати всіх із Днем матері – в Україні сьогодні відзначають це свято. Не знаю, як тут, але хочу привітати всіх мам, усіх неймовірно працьовитих мам. Для мене особливо – бути однією з них і водночас виступати на такому високому рівні. Тож вітаю всіх із Днем матері".
