Світоліна – про перемогу над Баптист: Дуже задоволена тим, як сьогодні грала

Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемоги над американкою Гейлі Баптист у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже щаслива грати на центральному корті. У мене з ним пов'язані чудові спогади – я двічі вигравала тут титул, провела багато якісних та сильних матчів. І, звісно, атмосфера та люди роблять усе ще більш енергійним і особливим для мене. Я намагаюся черпати з цього енергію і показувати хороший теніс.

Я дуже задоволена тим, як сьогодні грала. Гейлі – надзвичайно небезпечна суперниця, тому, щоб її перемогти, потрібно бути на своєму найкращому рівні", – сказала Світоліна.