Світоліна – про перемогу над Бадосою в Дубаї: Сподіваюся, Паула зможе швидко відновитися

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася емоціями від виходу в третє коло турніру серії WTA 1000 у Дубаї після того, як її суперниця по другому раунду, іспанка Паула Бадоса, відмовилася від боротьби перед другим сетом зустрічі.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Мені дуже шкода Паулу. Вона чудовий гравець, і я думаю, що в першому сеті ми показали класний теніс. Зрозуміло, я дуже засмучена через її травму. Сподіваюся, вона зможе відновитися і буде готовою до американської серії турнірів. Перший сет був дуже важким. Проти Паули завжди непросто грати: вона діяла здорово, відмінно подавала. Тож я намагалася реагувати, чіплятися за цей сет і, на щастя, виграла його", – сказала Еліна.

Світоліна ставала переможницею в Дубаї у 2017 та 2018 роках, тож має багато приємних спогадів про турнір.

" Із цим турніром у мене пов'язано багато чудових спогадів: саме тут я колись уперше увійшла в топ-10, а тепер повернулася сюди знову вже в статусі гравця першої десятки. Тож це особливий турнір для мене й особливе місто. Я обожнюю тут грати. І, звісно, приємно бачити вболівальників, а також українців на трибунах. Це дуже важливий для мене турнір, і я рада, що пройшла далі".

У третьому колі змагань Світоліна зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич. Поєдинок відбудеться 18 лютого орієнтовно о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що трохи раніше у чвертьфінал парного турніру в Дубаї вийшла українка Людмила Кіченок.