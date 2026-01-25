Світоліна – про чвертьфінал АО проти Гофф: Гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги в матчі 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Мірри Андрєєвої прокоментувала майбутній чвертьфінал проти Коко Гофф зі США.

Відео пресконференції Світоліної поділився офіційний акаунт австралійського мейджора на Youtube.

Світоліна знає, чого очікувати від Гофф, адже тенісистки зіграли уже три очні зустрічі.

"Мені потрібно поговорити з тренером про план на матч, який належить реалізувати. У нас дійсно були дуже важкі зустрічі, справжні битви. Здається, останні два матчі ми зіграли в трьох сетах. Я пам'ятаю фінал в Окленді кілька років тому, також матч на US Open.

Ми добре знаємо гру одна одної. Для мене завтра важливо попрацювати над кількома моментами, обговорити все з тренером і бути готовою до екстремальної спеки. Думаю, ми гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов. Звісно, приємніше грати ближче до вечора, але на розклад я не впливаю".