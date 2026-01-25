Світоліна – про чвертьфінал АО проти Гофф: Гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов
Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги в матчі 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Мірри Андрєєвої прокоментувала майбутній чвертьфінал проти Коко Гофф зі США.
Відео пресконференції Світоліної поділився офіційний акаунт австралійського мейджора на Youtube.
"Думаю, підготовка до матчу з Гофф починається вже завтра – з гідратації, зі спроби перебувати в більш спокійних умовах. Важливо бути максимально готовою. Але ми обидві гратимемо в однакових умовах, тож, вважаю, завтрашній день потрібно використати для відновлення і підготовки до екстремальної спеки", – сказала Еліна.
Світоліна знає, чого очікувати від Гофф, адже тенісистки зіграли уже три очні зустрічі.
"Мені потрібно поговорити з тренером про план на матч, який належить реалізувати. У нас дійсно були дуже важкі зустрічі, справжні битви. Здається, останні два матчі ми зіграли в трьох сетах. Я пам'ятаю фінал в Окленді кілька років тому, також матч на US Open.
Ми добре знаємо гру одна одної. Для мене завтра важливо попрацювати над кількома моментами, обговорити все з тренером і бути готовою до екстремальної спеки. Думаю, ми гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов. Звісно, приємніше грати ближче до вечора, але на розклад я не впливаю".
Чвертьфінальний поєдинок Світоліна – Гофф відбудеться у вівторок, 27 січня. Час початку гри визначиться пізніше.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).