Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про чвертьфінал АО проти Гофф: Гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 16:16
Світоліна – про чвертьфінал АО проти Гофф: Гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов
Еліна Світоліна
Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги в матчі 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Мірри Андрєєвої прокоментувала майбутній чвертьфінал проти Коко Гофф зі США.

Відео пресконференції Світоліної поділився офіційний акаунт австралійського мейджора на Youtube.

"Думаю, підготовка до матчу з Гофф починається вже завтра – з гідратації, зі спроби перебувати в більш спокійних умовах. Важливо бути максимально готовою. Але ми обидві гратимемо в однакових умовах, тож, вважаю, завтрашній день потрібно використати для відновлення і підготовки до екстремальної спеки", – сказала Еліна.

Світоліна знає, чого очікувати від Гофф, адже тенісистки зіграли уже три очні зустрічі.

"Мені потрібно поговорити з тренером про план на матч, який належить реалізувати. У нас дійсно були дуже важкі зустрічі, справжні битви. Здається, останні два матчі ми зіграли в трьох сетах. Я пам'ятаю фінал в Окленді кілька років тому, також матч на US Open.

Ми добре знаємо гру одна одної. Для мене завтра важливо попрацювати над кількома моментами, обговорити все з тренером і бути готовою до екстремальної спеки. Думаю, ми гратимемо не тільки одна проти одної, а й проти умов. Звісно, приємніше грати ближче до вечора, але на розклад я не впливаю".

Чвертьфінальний поєдинок Світоліна – Гофф відбудеться у вівторок, 27 січня. Час початку гри визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).

Australian Open Еліна Світоліна Коко Гофф

Еліна Світоліна

Росіянкам на Australian Open не місце: огляд матчу 1/8 фіналу Світоліна – Андрєєва
Очікувала на важкий матч: Світоліна прокоментувала перемогу над Андрєєвою на Australian Open
Росіяни бояться українок: на болотах визнали майстерність Світоліної після перемоги над Андрєєвою
Світоліна продовжує боротьбу: визначилися перші чвертьфіналістки Australian Open
Світоліна обіграла другу поспіль росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік