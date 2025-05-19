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Сестри Кіченок не змогли вийти у друге коло парного розряду у Страсбурзі

Станіслав Матусевич — 19 травня 2025, 18:34
Сестри Кіченок не змогли вийти у друге коло парного розряду у Страсбурзі
Людмила та Надія Кіченок
Getty Images

Український дует сестер Людмили та Надії Кіченок не зміг вийти у друге коло парного розряду турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі. У стартовому матчі вони поступилися дуету Марія Бузкова (Чехія)/Александра Панова (-).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

За матч сестри Кіченок не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та не спромоглися на жоден брейк із двох можливостей. Їхні суперниці виконали 3 ейси, не помилялися на подачі та зробили 3 брейки.

Internationaux de Strasbourg WTA 500
Страсбург, Франція, ґрунт
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло парного розряду, 19 травня

Марія Бузкова (Чехія)/Александра Панова (-) Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 6:3, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися.

Сестри Кіченок провели в одній парі тільки другий турнір у поточному сезоні. На початку лютого вони дійшли до фіналу в австрійському Лінці.

Нагадаємо, що Єлизавета Котляр поступилася румунці Жаклін Крістіан на дебютному для себе турнірі рівня WTA у марокканському Рабаті.

Людмила Кіченок Надія Кіченок парний розряд Страсбург WTA 500

Людмила Кіченок

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