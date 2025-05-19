Котляр не змогла перемогти у дебютному для себе матчі на рівні WTA

Єлизавета Котляр (585) поступилася румунці Жаклін Крістіан (74) у стартовому матчі турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті. 18-річна українка отримала вайлд-кард на змагання і дебютувала на рівні WTA-туру.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

За гру Котляр не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця також не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – WTA 250, Rabat

Рабат, Марокко, грунт

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 19 травня

Жаклін Крістіан (Румунія) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:3, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді змагань Крістіан зіграє проти переможниці матчу між Катериною Синяковою (62, Чехія) та Альоною Большовою (340, Іспанія).

Нагадаємо, що 19 травня свої матчі у чвертьфіналі кваліфікації Ролан Гаррос проведуть українки Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва.