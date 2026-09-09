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Скляр завершила боротьбу в 1/8 фіналу юніорського US Open

Станіслав Матусевич — 9 вересня 2026, 20:25
Скляр завершила боротьбу в 1/8 фіналу юніорського US Open
Поліна Скляр
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр поступилася в 1/8 фіналу юніорського US Open шостій сіяній американці Дженей Престон.

Гра тривала 2 години 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(10), 3:6.

У першій партії українка мала 3 сет-пойнти, а її суперниця зуміла забрати сет лише з восьмої спроби.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
1/8 фіналу, 9 вересня

Поліна Скляр (Україна) – Дженей Престон (США) 6:7(10), 3:6

Скляр останньою з українок зачохлила ракетку в одиночному розряду юніорьского US Open. Вона продовжить виступи в парах разом із представницею Ямайки Аліссою Джеймс. Дівчата уже вийшли у друге коло змагань дуетів.

Нагадаємо, що у першому колі одиночного розряду юніорського US Open Скляр обіграла британку Голлі Смарт, а в другому раунді перемогла американку Ішу Манчалу.

US Open Поліна Скляр

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