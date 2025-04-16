Ястремська та Остапенко не довели до кінця камбек у чвертьфіналі парного розряду в Штутгарті

Даяна Ястремська не змогла вийти у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті. У чвертьфінальному матчі українка разом із Альоною Остапенко поступилися дуету Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Матч тривав 2 години 18 хвилин і завершився з рахунком 7:6(1), 5:7, 11-9.

Ястремська все-таки вийшла на корт у середу після того, як напередодні знялася з одиночної гри проти Остапенко через різке зниження тиску.

У першому сеті українсько-латвійській парі вдалося зрівняти рахунок після стартових 0:4. Наступні обміни брейками привели до тай-брейку, де явно сильнішими були суперниці.

Бабош і Стефані впевнено лідирували й у другій партії з рахунком 5:2. Проте Ястремська та Остапенко створили вражаючий камбек, вигравши 5 геймів поспіль та відігравши подвійний матч-пойнт на своїй подачі.

На супертай-брейку Даяна та Альона лідирували 4:0, 8:3, але в підсумку все одно поступилися.

За матч Ястремська та Остапенко 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці не виконали жодного ейсу, 2 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

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Чвертьфінал парного розряду, 16 квітня

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Даяна Ястремська (Україна)/Альона Остапенко (Латвія) 7:6(1), 5:7, 11-9

Це була перша зустріч суперниць. Українка з латвійкою вперше з 2021 року грають в одному дуеті.

Нагадаємо, що напередодні, у першому колі парного розряду змагань у Штутгарті Ястремська та Остапенко перемогли німецьку пару Настасья Шунк/Елла Зайдель.