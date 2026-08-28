Баварія розгромила Штутгарт у 1 турі Бундесліги

Мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Штутгартом у межах першого туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася із рахунком 5:1.

Першим забитим м'ячем уже на 21-й хвилині відзначився центрбек Упамекано, який вдало скористався передачею від Кімміха під час розіграшу кутового.

Утім, вже згодом підопічні Себастьяна Геннеса також відповіли голом завдяки зусиллям Вагномана, який влучно пробив у дев'ятку володінь досвідченого Ноєра.

Паритет був відновлений, але тримався він недовго. Олісе використав другу результативну передачу від Кімміха у цій зустрічі та знову встановив перевагу для своєї команди.

А Вагноман, який до цього подарував надію вболівальникам Штутгарта, на 57-й хвилині забив м'яч у власні ворота, намагаючись перехопити небезпечну передачу.

Далі відзначилися забитими голами Павлович та Діас.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

1-й тур, 28 серпня

Баварія Мюнхен – Штутгарт 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Упамекано, 1:1 – 52 Вагноман, 2:1 – 55 Олісе, 3:1 – 57 Вагноман (автогол), 4:1 – 82 Павлович, 5:1 – 90+2 Діас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ютуб-канал англійського нападника Джеймса Варді став офіційним транслятором Бундесліги