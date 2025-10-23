Рибакіна у кроці від Підсумкового: на турнірі в Токіо визначилися чвертьфіналістки

23 жовтня стали відомі всі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 500 в японському Токіо. Поки обходиться без великих несподіванок.

Казахстанка Єлена Рибакіна (9), яка веде боротьбу за останнє восьме прохідне місце на Підсумковий турнір в Ер-Ріяді, у матчі другого кола перемогла Лейлу Фернандес (22, Канада) з рахунком 6:4, 6:3.

Для того, щоб обійти за очками росіянку Мірру Андрєєву в Чемпіонській гонці та забезпечити собі участь у WTA Finals, Рибакіній залишилося виграти один поєдинок.

У чвертьфіналі в Токіо Єлена зіграє проти 19-річної канадійки Вікторії Мбоко, яка напередодні розгромила уродженку України Єву Лис (50, Німеччина) – 6:1, 6:1.

Найскладніше путівка у чвертьфінал дісталася американці Софії Кенін (25). Їй дала справжній бій 17-річна японка Вакана Сонобе (263), але все ж програла тай-брейк у вирішальному сеті. Рахунок зустрічі 3:6, 6:1, 7:6(2).

Чвертьфінальні пари турніру в Токіо

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Кароліна Мухова (Чехія)

Єкатерина Александрова (-) – Софія Кенін (США)

Анна Калінская (-) – Лінда Носкова (Чехія)

Вікторія Мбоко (Канада) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Нагадаємо, що минулого тижня Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.