Подрез завершила виступи у чвертьфіналі турніру ITF у Франції

Вероніка Подрез (433) не зуміла пробитися у півфінал турніру серії ITF W50, що проходить у французькому Шербур-ан-Котантені. У чвертьфінальному матчі українка поступилася шостій сіяній француженці Тіфані Леметр (367).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 5:7.

Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 2 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 1 помилка на подачі та 4 брейки.

ITF W50, Cherbourg-en-Cotentin

Шербур-ан-Котантен, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Чвертьфінал, 17 жовтня

Тіфані Леметр (Франція) – Вероніка Подрез (Україна) 5:7, 5:7

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Шербур-ан-Котантені Подрез обіграла місцеву тенісистку Кім К'ярелло (1073), а у другому колі була сильнішою за другу сіяну росіянку Юлію Авдєєву (282).