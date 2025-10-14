Подрез легко вийшла у друге коло турніру ITF у Франції

Вероніка Подрез (433) впевнено пройшла у друге коло турніру серії ITF W50, що проходить у французькому Шербур-ан-Котантені. У стартовому матчі українка обіграла місцеву спортсменку Кім К'ярелло (1073).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

Подрез за гру 1 раз подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та жодного брейку з 7 можливостей.

ITF W50, Cherbourg-en-Cotentin

Шербур-ан-Котантен, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 14 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Кім К'ярелло (Франція) 6:2, 6:2

Суперниці зустрічалися 10 днів тому, на 30-тисячнику в Реймсі, тоді теж перемогла українка. У наступному колі змагань Подрез зіграє з другою сіяною росіянкою Юлією Авдєєвою (282).

Нагадаємо, що позаминулого тижня Вероніка Подрез зіграла у найбільшому фіналі своєї кар'єри у французькому Реймсі.