Подрез обіграла другу сіяну росіянку і вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 16 жовтня 2025, 14:06
Вероніка Подрез
Тенісний портал України

Вероніка Подрез (433) вишла у чвертьфінал турніру серії ITF W50, що проходить у французькому Шербур-ан-Котантені. У матчі другого кола українка обіграла другу сіяну росіянку Юлію Авдєєву (282).

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(6), 6:2, 6:4.

ITF W50, Cherbourg-en-Cotentin
Шербур-ан-Котантен, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 16 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Юлія Авдєєва (-) 6:7(6), 6:2, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє з переможницею матчу між француженками Тіфані Леметр (367) та Луною Зоппою (980).

Нагадаємо, що на старті турніру в Шербур-ан-Котантені Подрез обіграла місцеву тенісистку Кім К'ярелло (1073).

