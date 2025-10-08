Визначилися всі чвертьфіналісти Мастерсу в Шанхаї

Стали відомі останні чвертьфіналісти на Мастерсі в китайському Шанхаї. Стадію 1/8 фіналу 8 жовтня подолали Артур Ріндеркнех (54, Франція), Алекс де Мінор (7, Австралія), Фелікс Оже-Альяссім (13, Канада) та Даніїл Медведєв (18, -).

30-річний Ріндеркнех доволі несподівано переміг чеха Їржі Легечку (19) з рахунком 6:3. 7:6(5) і вперше в кар'єрі дістався до чвертьфіналу турніру серії АТР 1000. Цікаво, що напередодні таким саме досягненням відзначився його двоюрідний брат, монегаск Валентен Вашеро (204).

Оже-Альяссім не мав проблем із представником топ-10 італійцем Лоренцо Музетті (9) – 6:4, 6:2. За свій перший півфінал на Мастерсах цього сезону канадець боротиметься з Ріндеркнехом, якого двічі обігрував в очних зустрічах.

Де Мінор впевнено переграв португальця Нуну Боржеша (51) – 7:5, 6:2 і здобув свою 50 перемогу в поточному сезоні. Більше мають тільки Карлос Алькарас (67) та Тейлор Фрітц (50).

Медведєв у драматичному матчі здолав 19-річного американця Лернера Тьєна (36). Рахунок зустрічі 7:6(6), 6:7(1), 6:4. Коли в другому сеті Тьєн відігрався з рахунку 0:3, 15:40 і впевнено забрав тай-брейк, здавалося, що у третій партії він довершить справу. Однак, на відміну від півфіналу в Пекіні минулого тижня, не судилося.

Росіянин у чвертьфіналі зустрінеться з де Мінором, якого перемагав сім разів у одинадцяти поєдинках.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Шанхаї

Зізу Бергс (Бельгія) – Новак Джокович (Сербія)

Хольгер Руне (Данія) – Валентен Вашеро (Монако)

Артур Ріндеркнех (Франція) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Алекс де Мінор (Австралія) – Даніїл Медведєв (-)

Нагадаємо, що чинний чемпіон турніру в Шанхаї Яннік Сіннер залишив змагання на стадії третього кола.