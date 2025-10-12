Українська правда
Сьогодні переможців двоє, – Вашеро і Ріндеркнех прокоментували братній фінал у Шанхаї

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2025, 18:36
Валентен Вашеро (ліворуч) і Артур Ріндеркнех
204 ракетка світу Валентен Вашеро разом із двоюрідним братом Артуром Ріндеркнехом (54), якого він обіграв у фіналі Мастерсу в Шанхаї, поділилися емоціями від свого сенсаційного досягнення.

Слова тенісистів наводить офіційний сайт АТР.

Обидва тенісисти не приховували сліз під час церемонії нагородження.

"Любий Валентене, мій любий кузене! Один двоюрідний брат сильніший за іншого. Я віддав усе, що міг, але ти на це заслуговуєш. Я дуже радий за тебе. Браво! Сподіваюсь, ми ще зіграємо один проти одного. Я дуже тебе люблю!", – з такою промовою звернувся до брата Ріндеркнех.

Вашеро, у свою чергу, подякував кузену.

"Якщо я сьогодні тут, то це завдяки Артуру. Якби я не вступив до коледжу в Техасі у 2017 році, мене тут ніколи б не було. Я завжди мріяв увійти до топ-100 разом з тобою. Тепер ми там і сподіваюся, що ми там залишимося. Дякую тобі за все, ми не могли й мріяти про щось краще.

Бути разом у фіналі було дуже важко. Переможець має бути лише один, але, як на мене, сьогодні переможців двоє – одна родина, яка виграла. І, думаю, для тенісу ця історія просто неймовірна".

Історію двох братів, які здивували весь тенісний світ у Шанхаї, ви можете прочитати на нашому сайті в окремій публікації.

