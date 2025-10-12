Сьогодні переможців двоє, – Вашеро і Ріндеркнех прокоментували братній фінал у Шанхаї

204 ракетка світу Валентен Вашеро разом із двоюрідним братом Артуром Ріндеркнехом (54), якого він обіграв у фіналі Мастерсу в Шанхаї, поділилися емоціями від свого сенсаційного досягнення.

Слова тенісистів наводить офіційний сайт АТР.

Обидва тенісисти не приховували сліз під час церемонії нагородження.

" Любий Валентене, мій любий кузене! Один двоюрідний брат сильніший за іншого. Я віддав усе, що міг, але ти на це заслуговуєш. Я дуже радий за тебе. Браво! Сподіваюсь, ми ще зіграємо один проти одного. Я дуже тебе люблю!", – з такою промовою звернувся до брата Ріндеркнех.

Вашеро, у свою чергу, подякував кузену.

"Якщо я сьогодні тут, то це завдяки Артуру. Якби я не вступив до коледжу в Техасі у 2017 році, мене тут ніколи б не було. Я завжди мріяв увійти до топ-100 разом з тобою. Тепер ми там і сподіваюся, що ми там залишимося. Дякую тобі за все, ми не могли й мріяти про щось краще. Бути разом у фіналі було дуже важко. Переможець має бути лише один, але, як на мене, сьогодні переможців двоє – одна родина, яка виграла. І, думаю, для тенісу ця історія просто неймовірна".

