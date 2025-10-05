Українська правда
Сенсації на Мастерсі в Шанхаї продовжуються: Сіннер не зміг дограти матч третього кола

Станіслав Матусевич — 5 жовтня 2025, 21:10
Яннік Сіннер
Getty Images

Друга ракетка світу і чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї Яннік Сіннер не зумів дограти матч третього кола турніру проти нідерландця Таллона Грікспора (31). У середині третього сету за рахунку 7:6(3), 5:7, 2:3 італієць вимушений був припинити боротьбу через сильні судоми.

Сіннер міг завершити зустріч на свою користь ще у другій партії, однак за 4:4 не реалізував потрійний брейк-пойнт.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Третє коло, 5 жовтня

Таллон Грікспор (Нідерланди)  Яннік Сіннер (Італія) 6:7(3), 7:5, 3:2, відмова Сіннера

Нідерландець вперше за 7 матчів зумів перемогти Сіннера. У наступному колі змагань Грікспор зіграє з ще однією несподіванкою змагання в Шанхаї, монегаском Валентеном Вашеро (204). З матчу проти Вашеро за рахунку 0:6, 1:3 через погане самопочуття знявся чех Томаш Махач (23).

Нагадаємо, що трохи раніше Мастерс у Шанхаї залишив четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц.

