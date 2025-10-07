З монегаском із третьої сотні рейтингу: на Мастерсі в Шанхаї визначилися перші чвертьфіналісти

Визначилися дві перші пари чвертьфіналістів на Мастерсі в Шанхаї. Ними стали Зізу Бергс (44, Бельгія), Новак Джокович (5, Сербія), Хольгер Руне (11, Данія) та Валентен Вашеро (204, Монако).

Цікаво, що всі звітні зустрічі завершилися в трьох сетах.

Бергс відіграв два матч-пойнти на тай-брейку вирішального сету проти канадця Габріеля Діалло (35). Рахунок зустрічі 3:6, 7:5, 7:6(8). 26-річний Зізу вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Мастерсу.

Суперником Бергса стане Джокович, який переміг Хауме Муньяра (41, Іспанія) – 6:3, 5:7, 6:2 і став найбільш віковим чвертьфіналістом "тисячника" в історії. Тенісисти раніше не зустрічалися.

Руне обіграв француза Джованні Мпетші Перрікара (37) з рахунком 6:4, 6:7(7), 6:3. Данець водинадцяте в кар'єрі дійшов до чвертьфіналу Мастерсу. В Індіан-Веллсі цього року Хольгер став фіналістом.

Найбільшою несподіванкою дня стала перемога монегаска Вашеро над Таллоном Грікспором (31) з рахунком 4:6, 7:6(1), 6:4. Валентен вперше в кар'єрі виграв 4 матчі в основній сітці турніру АТР (6 з урахуванням кваліфікації). З Руне Вашеро раніше не перетинався на корті.

Перші чвертьфінальні пари Мастерсу в Шанхаї

Зізу Бергс (Бельгія) – Новак Джокович (Сербія)

Хольгер Руне (Данія) – Валентен Вашеро (Монако)

Нагадаємо, що чинний чемпіон турніру в Шанхаї Яннік Сіннер залишив змагання на стадії третього кола.