Вашеро – про вихід у півфінал в Шанхаї: Приїхав сюди навіть не як кваліфаєр, а запасним
204 ракетка світу Валентен Вашеро з Монако поділився емоціями після сенсаційної перемоги у чвертьфіналі Мастерсу в Шанхаї над 11-м у світі данцем Хольгером Руне.
Слова Вашеро наводить офіційний сайт АТР-туру.
"Я приїхав сюди не як кваліфаєр, а як запасний. Я навіть не був упевнений, що взагалі зіграю в кваліфікації. Це просто неймовірно. Уже попередня перемога багато для мене значила, а ця – ще більше.
Було важко на матч-пойнті не думати про те, що я вперше увійду в топ-100. Я розумію, що це всього лише черговий крок, але я намагався взагалі не дивитися рейтинг протягом усього турніру. Хоча я читав, що якщо виграю, то піднімуся в сотню", – відверто розповів тенісист.
26-річний спортсмен не приховував своїх позитвних емоцій:
"Для мене це просто неймовірно. Я не можу дочекатися півфіналу. Я просто щасливий і відчуваю, ніби живу своєю мрією".
У півфінальному поєдинку Вашеро зіграє з сильнішим у матчі між Новаком Джоковичем (5, Сербія) і Зізу Бергсом (44, Бельгія).
Нагадаємо, що чинний чемпіон турніру в Шанхаї Яннік Сіннер залишив змагання на стадії третього кола.