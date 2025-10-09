Вашеро – про вихід у півфінал в Шанхаї: Приїхав сюди навіть не як кваліфаєр, а запасним

204 ракетка світу Валентен Вашеро з Монако поділився емоціями після сенсаційної перемоги у чвертьфіналі Мастерсу в Шанхаї над 11-м у світі данцем Хольгером Руне.

Слова Вашеро наводить офіційний сайт АТР-туру.

"Я приїхав сюди не як кваліфаєр, а як запасний. Я навіть не був упевнений, що взагалі зіграю в кваліфікації. Це просто неймовірно. Уже попередня перемога багато для мене значила, а ця – ще більше.

Було важко на матч-пойнті не думати про те, що я вперше увійду в топ-100. Я розумію, що це всього лише черговий крок, але я намагався взагалі не дивитися рейтинг протягом усього турніру. Хоча я читав, що якщо виграю, то піднімуся в сотню", – відверто розповів тенісист.