Матір тенісиста Руне: Хочемо виїхати з Дохи, але владі Данії, схоже, плювати на своїх громадян

Матір та агент відомого данського тенісиста Хольгера Руне (18), який зараз проходить реабілітацію в столиці Катару Досі після розриву ахіллового сухожилля минулої осені, різко розкритикувала владу Данії. Анеке Руне заявила, що громадянам не надають допомоги в евакуації з Близького Сходу, де розпочався військовий конфлікт.

Слова Руне наводить видання ВТ.

"Ми хочемо виїхати. Але досі нічого не чули від влади Данії. Це розчаровує. Або в нашій країні ми повністю паралізовані і не здатні діяти, або їм просто плювати на своїх громадян. Я думаю, що друге. Я вважаю, що наш уряд заслуговує на серйозну критику, тому що вони можуть знищити норок за 24 години, запровадити заборони і встановити відповідні податки так само швидко, але не можуть проявити свою креативність, коли йдеться про повернення данських громадян додому", – заявила Анеке.

Хольгеру Руне та його матері доводиться самим вирішувати проблему виїзду з Катару.

"Чому вони не виходять на зв'язок і не запитують, де ми знаходимося? Чому не дають номер телефону, за яким можна зателефонувати цілодобово? Чому не пропонують допомогу з житлом або чимось іще? Над чим вони там працюють? Над тим, щоб військовий літак прилетів і забрав нас, данців? Чи над чим саме? Тоді нехай про це повідомлять, щоб данцям не доводилося самим годинами шукати альтернативи, варіанти та оренду машин за кордоном, щоб вибратися з Катару", – сказала незадоволена жінка.

Нагадаємо, що низка тенісистів, їхніх тренерів та журналістів не можуть залишити Дубай в ОАЕ з причини закритого повітряного простору через військовий конфлікт США й Ізраїлю, та Ірану.