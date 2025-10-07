Українська правда
Джокович встановив віковий рекорд на Мастерсах

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2025, 17:49
Новак Джокович
Getty Images

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (5) у третьому колі Мастерсу в Шанхаї переміг іспанця Хауме Муньяра (41) і вийшов у чвертьфінал турніру.

Джокович у 38 років і 133 дні став найстаршим чвертьфіналістом на Мастерсах із моменту заснування серії у 1990 році, випередивши швейцарця Роджера Федерера (38 років 60 днів).

Перемога Новаку далася великими зусиллями. Гра тривала 2 години 41 хвилину, проходила в умовах спеки та вологості, тому ветеран кілька разів викликав фізіо на корт. Все ж, Джоковичу вдалося виграти з рахунком 6:3, 5:7, 6:2.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Третє коло, 7 жовтня

Новак Джокович (Сербія)  Хауме Муньяр (Іспанія) 6:3, 5:7, 6:2

Суперники зустрічалися вдруге, обидва рази переміг серб. У наступному колі змагань Джокович зіграє із Зізу Бергсом (44, Бельгія).

Нагадаємо, що напередодні Мастерс у Шанхаї залишив третя ракетка світу німець Александр Звєрєв.

