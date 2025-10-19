Українська правда
Руне розповів про ступінь важкості своєї травми

Станіслав Матусевич — 19 жовтня 2025, 16:50
Хольгер Руне
USTA

Одинадцята ракетка світу Хольгер Руне поділився деталями своєї травми, якої данець зазнав під час півфінального поєдинку проти француза Юго Умбера (25) на турнірі серії АТР 250 у Стокгольмі.

Руне зробив допис у своєму Instagram.

"Мине деякий час, перш ніж я знову зможу вийти на корт, і це важко. Я отримував задоволення у Стокгольмі, і зараз нестерпно думати, що я не відчуватиму цієї енергії.

Мій ахіл повністю розірваний у верхній частині, тож мені потрібна операція вже наступного тижня, а потім почнеться реабілітація. Дякую за вашу постійну підтримку. Скоро побачимось".

Зазвичай відновлення від розриву ахілового сухожилля у спортсменів триває не менше шести місяців.

Нагадаємо, що минулого тижня на Мастерсі в Шанхаї Хольгер Руне дійшов до чвертьфіналу, де поступився сенсаційному майбутньому чемпіону турніру Валентену Вашеро з Монако.

