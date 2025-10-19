Руне розповів про ступінь важкості своєї травми
Одинадцята ракетка світу Хольгер Руне поділився деталями своєї травми, якої данець зазнав під час півфінального поєдинку проти француза Юго Умбера (25) на турнірі серії АТР 250 у Стокгольмі.
Руне зробив допис у своєму Instagram.
"Мине деякий час, перш ніж я знову зможу вийти на корт, і це важко. Я отримував задоволення у Стокгольмі, і зараз нестерпно думати, що я не відчуватиму цієї енергії.
Мій ахіл повністю розірваний у верхній частині, тож мені потрібна операція вже наступного тижня, а потім почнеться реабілітація. Дякую за вашу постійну підтримку. Скоро побачимось".
Зазвичай відновлення від розриву ахілового сухожилля у спортсменів триває не менше шести місяців.
Нагадаємо, що минулого тижня на Мастерсі в Шанхаї Хольгер Руне дійшов до чвертьфіналу, де поступився сенсаційному майбутньому чемпіону турніру Валентену Вашеро з Монако.