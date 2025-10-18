Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Одинадцята ракетка світу отримав серйозну травму під час півфіналу турніру в Стокгольмі

Станіслав Матусевич — 18 жовтня 2025, 17:53
Одинадцята ракетка світу отримав серйозну травму під час півфіналу турніру в Стокгольмі
Хольгер Руне
Getty images

Одинадцята ракетка світу данець Хольгер Руне не зумів дограти півфінальний поєдинок проти Юго Умбера (25, Франція) на турнірі серії АТР 250 у Стокгольмі.

Руне виграв перший сет із рахунком 6:4, а у другому за рахунку 2:2 під час розіграшу отримав травму й не зміг продовжити матч. Хольгер зміг залишити корт лише за допомогою лікаря з підозрою на травму ахіллового сухожилля.

Участь данця у Мастерсі в Парижі, який відбудеться з 27 жовтня по 2 листопада, наразі під великим питанням.

Умбер вийшов у фінал змагань у столиці Швеції, де 19 жовтня зіграє з переможцем гри між Денисом Шаповаловим (23, Канада) та  Каспером Руудом (12, Норвегія).

Нагадаємо, що минулого тижня на Мастерсі в Шанхаї Хольгер Руне дійшов до чвертьфіналу, де поступився сенсаційному майбутньому чемпіону турніру Валентену Вашеро з Монако.

Юго Умбер Хольгер Руне

Хольгер Руне

Вашеро – про вихід у півфінал в Шанхаї: Приїхав сюди навіть не як кваліфаєр, а запасним
Сенсаційний монегаск Вашеро продовжив перемагати на Мастерсі в Шанхаї
З монегаском із третьої сотні рейтингу: на Мастерсі в Шанхаї визначилися перші чвертьфіналісти
Збірна Світу розгромила команду Європи у другий день Кубку Лейвера
Лише одна сенсація: визначилися 7 чвертьфіналістів на Мастерсі в Цинциннаті

Останні новини