Одинадцята ракетка світу отримав серйозну травму під час півфіналу турніру в Стокгольмі

Одинадцята ракетка світу данець Хольгер Руне не зумів дограти півфінальний поєдинок проти Юго Умбера (25, Франція) на турнірі серії АТР 250 у Стокгольмі.

Руне виграв перший сет із рахунком 6:4, а у другому за рахунку 2:2 під час розіграшу отримав травму й не зміг продовжити матч. Хольгер зміг залишити корт лише за допомогою лікаря з підозрою на травму ахіллового сухожилля.

Sickening scenes in Stockholm.



Hope it’s not the worst case scenario.



Injuries suck. pic.twitter.com/JhqsDMmCRp — José Morgado (@josemorgado) October 18, 2025

Участь данця у Мастерсі в Парижі, який відбудеться з 27 жовтня по 2 листопада, наразі під великим питанням.

Умбер вийшов у фінал змагань у столиці Швеції, де 19 жовтня зіграє з переможцем гри між Денисом Шаповаловим (23, Канада) та Каспером Руудом (12, Норвегія).

Нагадаємо, що минулого тижня на Мастерсі в Шанхаї Хольгер Руне дійшов до чвертьфіналу, де поступився сенсаційному майбутньому чемпіону турніру Валентену Вашеро з Монако.