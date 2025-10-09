Сенсаційний монегаск Вашеро продовжив перемагати на Мастерсі в Шанхаї

Тенісист із Монако Валентен Вашеро (204) продовжив свою серію сенсаційних перемог на Мастерсі в Шанхаї. У чвертьфінальному поєдинку він з камбеком обіграв данця Хольгера Руне (11).

Гра тривала рівно 3 години і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(4), 6:4.

Після вчисту програного першого сету надалі Вашеро зумів переломити хід подій.

Valentín Vacherot🇲🇨 se mete en semifinales del M1000 de Shanghai siendo 204 del ranking



Es el ranking más bajo en 26 años para un semifinalista de M1000 (Indian Wells 1999, #550) pic.twitter.com/4i3qDyk1ZB — Argentenista (@argentenista) October 9, 2025

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Чвертьфінал, 9 жовтня

Валентен Вашеро (Монако) – Хольгер Руне (Данія) 2:6, 7:6(4), 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У півфінальному поєдинку Вашеро зіграє з сильнішим у матчі між Новаком Джоковичем (5, Сербія) і Зізу Бергсом (44, Бельгія).

26-річний Вашеро здобув найбільш рейтингову перемогу в кар'єрі та гарантував собі з наступного тижня дебют у топ-100 світового рейтингу.

Монегаск став найбільш низькорейтинговим півфіналістом на Мастерсах після американця Кріса Вудраффа у 1999 році.

Нагадаємо, що чинний чемпіон турніру в Шанхаї Яннік Сіннер залишив змагання на стадії третього кола.