Ріндеркнех – про дебютний півфінал Мастерсу: Насамперед стежив за двоюрідним братом

Станіслав Матусевич — 10 жовтня 2025, 19:37
Артур Ріндеркнех
Французький тенісист Артур Ріндеркнех прокоментував свою перемогу над канадцем Феліксом Оже-Альяссімом і дебютний вихід у півфінал Мастерсу в Шанхаї.

Слова спортсмена наводить офіційний сайт АТР-туру.

Ріндеркнех найперше згадав сенсаційний виступ свого двоюрідного брата Валентена Вашеро, 204 ракетки світу, який теж зіграє у півфіналі в Шанхаї.

"Це неймовірно. Насамперед я стежив за своїм двоюрідним братом. Він проживав свої емоції в четвер, і я намагаюся йти за ним, боротися, робити те саме, що й він. Це щось нереальне від початку турніру.

Уся сім'я дивиться з дому. Це якийсь маленький окремий світ для нас. Це було чудово, і сьогодні я видав гарну гру. Радий, що виграв у двох сетах – буду не особливо втомленим до завтрашнього матчу".

Артур більше переживав під час чвертьфіналу Вашеро, ніж протягом власної гри.

"Вчора я дуже переживав упродовж матчу брата, не звик дивитися, як хлопці грають, але дуже хотів перемоги Вашеро. Я нервувався, але не хотів цього показувати, щоб це йому не передалося. Сьогодні на корті був набагато спокійнішим", – із посмішкою сказав Ріндеркнех.

У півфіналі 11 жовтня Ріндеркнех зіграє проти росіянина Даніїла Медведєва.

Нагадаємо, що напередодні Валентен Вашеро обіграв 11 ракетку світу данця Хольгера Руне у чвертьфіналі Мастерсу в Шанхаї.

