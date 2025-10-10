Ріндеркнех – про дебютний півфінал Мастерсу: Насамперед стежив за двоюрідним братом
Французький тенісист Артур Ріндеркнех прокоментував свою перемогу над канадцем Феліксом Оже-Альяссімом і дебютний вихід у півфінал Мастерсу в Шанхаї.
Слова спортсмена наводить офіційний сайт АТР-туру.
Ріндеркнех найперше згадав сенсаційний виступ свого двоюрідного брата Валентена Вашеро, 204 ракетки світу, який теж зіграє у півфіналі в Шанхаї.
"Це неймовірно. Насамперед я стежив за своїм двоюрідним братом. Він проживав свої емоції в четвер, і я намагаюся йти за ним, боротися, робити те саме, що й він. Це щось нереальне від початку турніру.
Уся сім'я дивиться з дому. Це якийсь маленький окремий світ для нас. Це було чудово, і сьогодні я видав гарну гру. Радий, що виграв у двох сетах – буду не особливо втомленим до завтрашнього матчу".
Артур більше переживав під час чвертьфіналу Вашеро, ніж протягом власної гри.
"Вчора я дуже переживав упродовж матчу брата, не звик дивитися, як хлопці грають, але дуже хотів перемоги Вашеро. Я нервувався, але не хотів цього показувати, щоб це йому не передалося. Сьогодні на корті був набагато спокійнішим", – із посмішкою сказав Ріндеркнех.
У півфіналі 11 жовтня Ріндеркнех зіграє проти росіянина Даніїла Медведєва.
Нагадаємо, що напередодні Валентен Вашеро обіграв 11 ракетку світу данця Хольгера Руне у чвертьфіналі Мастерсу в Шанхаї.