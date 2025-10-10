Ріндеркнех – про дебютний півфінал Мастерсу: Насамперед стежив за двоюрідним братом

Французький тенісист Артур Ріндеркнех прокоментував свою перемогу над канадцем Феліксом Оже-Альяссімом і дебютний вихід у півфінал Мастерсу в Шанхаї.

Слова спортсмена наводить офіційний сайт АТР-туру.

Ріндеркнех найперше згадав сенсаційний виступ свого двоюрідного брата Валентена Вашеро, 204 ракетки світу, який теж зіграє у півфіналі в Шанхаї.

"Це неймовірно. Насамперед я стежив за своїм двоюрідним братом. Він проживав свої емоції в четвер, і я намагаюся йти за ним, боротися, робити те саме, що й він. Це щось нереальне від початку турніру.

Уся сім'я дивиться з дому. Це якийсь маленький окремий світ для нас. Це було чудово, і сьогодні я видав гарну гру. Радий, що виграв у двох сетах – буду не особливо втомленим до завтрашнього матчу".