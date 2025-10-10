Шанс для Джоковича: відомі останні півфіналісти Мастерсу в Шанхаї

Визначилися останні два півфіналісти на Мастерсі в китайському Шанхаї. Доволі несподівано ними стали Артур Ріндеркнех (54, Франція) та Даніїл Медведєв (18, -).

30-річний Ріндеркнех вперше у своїй кар'єрі пробився у півфінал Мастерсу, обігравши у чвертьфіналі канадця Фелікса Оже-Альяссіма (13) із рахунком 6:3, 6:4.

Суперником француза став Медведєв, який двічі по 6:4 переміг сьому ракетку світу австралійця Алекса де Мінора. "Нейтральний" тенісист зустрінеться з Ріндеркнехом у поєдинку за вихід у фінал. Раніше вони грали між собою лише раз. Три роки тому сильнішим виявився Медведєв.

Півфінальні пари Мастерсу в Шанхаї

Валентен Вашеро (Монако) – Новак Джокович (Сербія)

Артур Ріндеркнех (Франція) – Даніїл Медведєв (-)

Півфінали відбудуться 11 жовтня.

Нагадаємо, що напередодні двоюрідний брат Ріндеркнеха, монегаск Вашеро пробився в півфінал у Шанхаї, обігравши данця Хольгера Руне.