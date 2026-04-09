Проблеми для головних фаворитів: на Мастерсі в Монте-Карло визначилися чвертьфіналісти

9 квітня на Мастерсі в Монте-Карло визначилися всі учасники чвертьфіналів. Загалом у матчах третього кола обійшлося без несподіванок, але дві перші ракетки світу полоскотали нерви своїм уболівальникам.

Лідер рейтингу АТР і чинний чемпіон турніру Карлос Алькарас програв одну партію аргентинцю Томасу Мартіну Етчеверрі (30) – 6:1, 4:6, 6:3. У своєму 20 чвертьфіналі Мастерсів іспанець зіграє проти казахстанця Александра Бубліка (11).

Сіннер здолав чеха Томаша Махача (53) з рахунком 6:1, 6:7(3), 6:3 і продовжив свою переможну серію на турнірах АТР 1000 до 19 ігор, але перервав серію виграних поспіль сетів, яка зупинилася на цифрі 37. Наступним суперником італійця стане канадець Фелікс Оже-Альяссім (7).

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Монте-Карло

Карлос Алькарас (Іспанія) – Александр Бублік (Казахстан)

Валентен Вашеро (Монако) – Алекс де Мінор (Австралія)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Жуан Фонсека (Бразилія)

Яннік Сіннер (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Поєдинки відбудуться 10 квітня.

Нагадаємо, що в другому колі Мастерсу в Монте-Карло Алькарас і Сіннер не мали проблем зі своїми суперниками.