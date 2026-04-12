Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Монте-Карло і повернув собі лідерство у світовому рейтингу
Італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем Мастерсу в Монте-Карло. У вирішальному матчі він обіграв свого головного конкурента, минулорічного чемпіона змагань, іспанця Карлоса Алькараса.
Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:3.
На початку обох сетів Алькарас першим робив брейк, однак Сіннер швидко відігравався та заволодівав перевагою. У другій партії після рахунку 1:3 італієць забрав 5 геймів поспіль.
З 17 очних зустрічей Сіннер виграв у Алькараса 7 разів. Яннік здобув восьмий титул на Мастерсах, причому перший на грунті. Він продовжив свою серію без поразок на турнірах АТР 1000 до 22 матчів поспіль.
З наступного тижня Сіннер поверне собі лідерство у світовому рейтингу після п'ятимісячної перерви, посунувши з першої позиції саме Алькараса.
Нагадаємо, що український тенісист Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені й зіграє в основній сітці змагань.