Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Монте-Карло і повернув собі лідерство у світовому рейтингу

Станіслав Матусевич — 12 квітня 2026, 18:42
Яннік Сіннер
Getty images

Італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем Мастерсу в Монте-Карло. У вирішальному матчі він обіграв свого головного конкурента, минулорічного чемпіона змагань, іспанця Карлоса Алькараса.

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:3.

На початку обох сетів Алькарас першим робив брейк, однак Сіннер швидко відігравався та заволодівав перевагою. У другій партії після рахунку 1:3 італієць забрав 5 геймів поспіль.

Rolex Monte-Carlo Masters АТР 1000
Монте-Карло, Монако, грунт
Призовий фонд: $6,309,095
Фінал, 12 квітня

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(5), 6:3

З 17 очних зустрічей Сіннер виграв у Алькараса 7 разів. Яннік здобув восьмий титул на Мастерсах, причому перший на грунті. Він продовжив свою серію без поразок на турнірах АТР 1000 до 22 матчів поспіль.

З наступного тижня Сіннер поверне собі лідерство у світовому рейтингу після п'ятимісячної перерви, посунувши з першої позиції саме Алькараса.

Нагадаємо, що український тенісист Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені й зіграє в основній сітці змагань.

мастерс Яннік Сіннер Карлос Алькарас

мастерс

Дві перші ракетки світу зіграють класичний фінал на Мастерсі в Монте-Карло
Вашеро творить історію, фаворити перемагають: на Мастерсі в Монте-Карло визначилися півфіналісти
Проблеми для головних фаворитів: на Мастерсі в Монте-Карло визначилися чвертьфіналісти
Представник Монако на домашньому Мастерсі вибив 5 ракетку світу і вийшов в 1/8 фіналу
Звєрєв дивом пройшов 109 ракетку світу в другому колі Мастерсу в Монте-Карло

Останні новини