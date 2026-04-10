Вашеро творить історію, фаворити перемагають: на Мастерсі в Монте-Карло визначилися півфіналісти

Визначилися півфіналісти на Мастерсі в Монте-Карло. Ними стали три перші ракетки світу: іспанець Карлос Алькарас, італієць Яннік Сіннер, німець Александр Звєрєв та представник Монако Валентен Вашеро (23).

У чвертьфіналі домашнього Мастерсу Вашеро переміг австралійця Алекса де Мінора (6) з рахунком 6:4, 3:6, 6:3. Монегаск став першим тенісистом з 1990 року, який у свої два перші півфінали рівня АТР вийшов саме на Мастерсах. У жовтні Валентен сенсаційно став чемпіоном на "тисячнику" в Шанхаї в ранзі 204 ракетки світу.

У наступному матчі Вашеро зіграє проти чинного переможця турніру й лідера рейтингу Алькараса. Іспанець не залишив каменя на камені від казахстанця Александра Бубліка (11) – 6:3, 6:0 і здобув свою 300 перемогу рівня Туру у 367 грі. Швидше за Карлоса цієї позначки досягали тільки Род Лейвер (365) і Джиммі Коннорс (363).

Головний суперник Алькараса Сіннер впевнено обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма з рахунком 6:3, 6:4. Для італійця це двадцята поспіль перемога на Мастерсах, більше мають тільки представники "Великої трійки": Новак Джокович (31), Роджер Федерер (29) і Рафаель Надаль (23).

У півфіналі Сіннер зустрінеться зі Звєрєвим, котрий дотиснув молодого бразильця Жуана Фонсеку (40) – 7:5, 6:7(3), 6:3. Для Александра це 26 півфінал Мастерсу, останні 5 з яких він програв.

Півфінальні пари Мастерсу в Монте-Карло

Карлос Алькарас (Іспанія) – Валентен Вашеро (Монако)

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Поєдинки відбудуться 11 квітня.