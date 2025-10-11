Джокович програв 204 ракетці світу півфінал Мастерсу в Шанхаї
Легендарний 38-річний сербський тенісист Новак Джокович поступився у півфіналі Мастерсу в китайському Шанхаї 204 ракетці світу Валентену Вашеро, який представляє Монако.
Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Протягом матчу Джокович неодноразово брав медичні таймаути через проблеми з попереком.
Валентен Вашеро (Монако) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:4
Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі турніру Вашеро зіграє проти переможця матчу між своїм двоюрідним братом Артуром Ріндеркнехом (54, Франція) та Даніїлом Медведєвим (18, -).
Монегаск став найбільш низькорейтинговим фіналістом турніру серії АТР 1000.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Валентен Вашеро обіграв 11 ракетку світу Хольгера Руне з Данії.