Джокович програв 204 ракетці світу півфінал Мастерсу в Шанхаї

Легендарний 38-річний сербський тенісист Новак Джокович поступився у півфіналі Мастерсу в китайському Шанхаї 204 ракетці світу Валентену Вашеро, який представляє Монако.

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Протягом матчу Джокович неодноразово брав медичні таймаути через проблеми з попереком.

Vacherot llegó a Shanghai sin Ranking para jugar la fase previa.



Si la jugó es porque se bajaron 9 personas.



Estaba para él. pic.twitter.com/78sTB3fL8I — José Morón (@jmgmoron) October 11, 2025

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Півфінал, 11 жовтня

Валентен Вашеро (Монако) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі турніру Вашеро зіграє проти переможця матчу між своїм двоюрідним братом Артуром Ріндеркнехом (54, Франція) та Даніїлом Медведєвим (18, -).

Монегаск став найбільш низькорейтинговим фіналістом турніру серії АТР 1000.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Валентен Вашеро обіграв 11 ракетку світу Хольгера Руне з Данії.