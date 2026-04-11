Дві перші ракетки світу зіграють класичний фінал на Мастерсі в Монте-Карло

У фінальному матчі на Мастерсі в Монте-Карло відбудеться очікуваний багатьма фінал. Чиний чемпіон змагань і перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зустрінеться зі своїм головним конкурентом, італійцем Янніком Сіннером.

У першому півфіналі дня Сіннер без проблем обіграв німця Александра Звєрєва (3) з рахунком 6:1, 6:4, ввосьме поспіль обігравши свого суперника. Яннік продовжив свою серію без поразок на турнірах АТР 1000 до 21 матчу.

Сіннер за кар'єру здобув 7 титулів на Мастерсах, однак досі не має жодного на грунті.

Алькарас впорався з головною сенсацією турніру, місцевим тенісистом Валентеном Вашеро (23) – 6:4, 6:4. Карлос має 8 трофеїв на змаганнях рівня АТР 1000, 3 з них він завоював на грунтових кортах.

За 16 зустрічей із Сіннером Алькарас здобув 10 перемог, зокрема виграв 5 з 8 фінальних поєдинків у італійця.

Rolex Monte-Carlo Masters – АТР 1000

Монте-Карло, Монако, грунт

Призовий фонд: $6,309,095

Півфінали, 11 квітня

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:1, 6:4

Карлос Алькарас (Іспанія) – Валентен Вашеро (Монако) 6:4, 6:4

Фінал відбудеться 12 квітня, і в ньому на кону стоятиме лідерство у світовому рейтингу. Той, хто переможе, з нового тижня стане першою ракеткою світу.

