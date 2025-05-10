Овчаренко виграв другий поспіль турнір ITF в Італії у парному розряді

Український тенісист Олександр Овчаренко разом з аргентинцем Лаутаро Агустіном Фалабельєю стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M25 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі вони перемогли пару Гвідо Андреоссі (Аргентина)/Даніїл Голубєв (-).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 7:6(4).

За гру Овчаренко та Фалабелья 2 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперники виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

ITF М25, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал парного розряду, 10 травня

Олександр Овчаренко (Україна)/Лаутаро Агустін Фалабелья (Аргентина) – Гвідо Андреоссі (Аргентина)/Даніїл Голубєв (-) 6:0, 7:6(4)

23-річний Овчаренко 20 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 10 титул. У поточному сезоні це другий успіх для українця. Минулого тижня він став переможцем аналогічного турніру в цій же локації, але в парі з Карлосом Санчесом Ховером з Іспанії.

Нагадаємо, що в одиночному розряді жіночого турніру в Санта-Маргеріта-ді-Пула у фінал вийшла українка Олександра Олійникова.