Овчаренко став чемпіоном у парному розряді турніру WTT у Румунії

Олександро Овчаренко разом з італійем Ріккардо Періном стали переможцями парного розряду на турнірі серії WTT M25 в румунському Бакеу. У фінальному матчі перші сіяні здолали американську пару Кабір Капасі/Петр Кузьменок.

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 2:6, 10-5.

WTT М25, Bacau

Бакеу, румунія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал парного розряду, 25 липня

Олександр Овчаренко (Україна)/Ріккардо Перін (Італія) – Кабір Капасі/Петр Кузьменок (США) 6:3, 2:6, 10-5

24-річний Овчаренко 31-й раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні WTT і здобув 15-й титул. Поточного сезону Олександр вдруге переміг у парах.

Нагадаємо, що Овчаренко повернувся до змагань у кінці червня після 6-тижневого відсторонення від Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі.