Овчаренко став чемпіоном у парному розряді турніру WTT у Румунії
Олександр Овчаренко
ФТУ
Олександро Овчаренко разом з італійем Ріккардо Періном стали переможцями парного розряду на турнірі серії WTT M25 в румунському Бакеу. У фінальному матчі перші сіяні здолали американську пару Кабір Капасі/Петр Кузьменок.
Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 2:6, 10-5.
WTT М25, Bacau
Бакеу, румунія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал парного розряду, 25 липня
Олександр Овчаренко (Україна)/Ріккардо Перін (Італія) – Кабір Капасі/Петр Кузьменок (США) 6:3, 2:6, 10-5
24-річний Овчаренко 31-й раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні WTT і здобув 15-й титул. Поточного сезону Олександр вдруге переміг у парах.
Нагадаємо, що Овчаренко повернувся до змагань у кінці червня після 6-тижневого відсторонення від Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі.