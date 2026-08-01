Овчаренко не зумів виграти другий поспіль турнір WTT у парному розряді
Олександр Овчаренко
ФТУ
Олександр Овчаренко разом з італійцем Ріккардо Періном стали фіналістами парного розряду на турнірі серії WTT M25 в румунському Пітешті. У вирішальному матчі лідери посіву поступилися другому сіяному місцевому дуету Стефан Хайта/Раду Туркану.
Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 2:6, 5-10.
WTT М25, Pitesti
Пітешті, Румунія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал парного розряду, 1 серпня
Олександр Овчаренко (Україна)/Ріккардо Перін (Італія) – Стефан Хайта/Раду Туркану (Румунія) 6:2, 2:6, 5-10
Овчаренко 32-й раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні WTT, на його рахунку 15 титулів.
Нагадаємо, минулого тижня Овчаренко і Перін стали переможцями турніру аналогічної категорії в румунському Бакеу.