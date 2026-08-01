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Овчаренко не зумів виграти другий поспіль турнір WTT у парному розряді

Станіслав Матусевич — 1 серпня 2026, 19:57
Овчаренко не зумів виграти другий поспіль турнір WTT у парному розряді
Олександр Овчаренко
ФТУ

Олександр Овчаренко разом з італійцем Ріккардо Періном стали фіналістами парного розряду на турнірі серії WTT M25 в румунському Пітешті. У вирішальному матчі лідери посіву поступилися другому сіяному місцевому дуету Стефан Хайта/Раду Туркану.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 2:6, 5-10.

WTT М25, Pitesti
Пітешті, Румунія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал парного розряду, 1 серпня

Олександр Овчаренко (Україна)/Ріккардо Перін (Італія) – Стефан Хайта/Раду Туркану (Румунія) 6:2, 2:6, 5-10

Овчаренко 32-й раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні WTT, на його рахунку 15 титулів. 

Нагадаємо, минулого тижня Овчаренко і Перін стали переможцями турніру аналогічної категорії в румунському Бакеу.

парний розряд Олександр Овчаренко WTT

Олександр Овчаренко

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