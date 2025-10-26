Завацька обіграла росіянку і стала чемпіонкою турніру ITF у Китаї

Катаріна Завацька (407) стала переможницею турніру серії ITF W35, що проходив у китайському Цяньдаоху. У вирішальному матчі змагань українка обіграла третю сіяну росіянку Єкатерину Рейнгольд (317).

Гра тривала дві години 34 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 6:2.

Завацька за гру 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 2 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W35, Qian Daohu

Цяньдаоху, Китай, хард

Призовий фонд: $30,000

Фінал, 26 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Єкатерина Рейнгольд (-) 7:5, 7:5, 3:6, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Титул став для Завацької десятим на рівні ITF у кар'єрі і першим за останні півтора року.

Нагадаємо, що напередодні 18-річна українка Вероніка Подрез вийшла у фінал найбільшого турніру в її професійній кар'єрі.