Світоліна і Калініна можуть зустрітися між собою на турнірі в Руані

Еліна Світоліна (18) та Ангеліна Калініна (65) дізналися суперниць по першому колу грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані, який відбудеться наступного тижня.

Світоліна отримала перший номер посіву й на старті змагань зустрінеться з Жиль Тайхманн (96, Швейцарія). За іронією долі, саме проти цієї спортсменки Еліна грала напередодні у матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

12 квітня Світоліна перемогла Тайхманн - 6:4, 6:2. Загалом рахунок очних зустрічей між тенісистками рівний, 2:2.

Калініна на старті турніру в Руані проведе матч з однією з переможниць кваліфікації, яка ще триває.

У випадку перемог у першому колі, в другому раунді змагань українки зіграють одна проти одної.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна повторила рекорд Олени Татаркової за кількістю перемог за збірну України.