Подрез – про вихід у чвертьфінал в Руані: Все триває в хорошому ключі, і це чудово
209 ракетка світу Вероніка Подрез прокоментувала сенсаційний вихід у чвертьфінал свого дебютного турніру серії WTA 250 у французькому Руані після перемоги над сьомою сіяною італійкою Елізабеттою Коччаретто (41).
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Я дуже задоволена сьогоднішньою перемогою. Все триває в хорошому ключі, і це чудово. Сподіваюся зберегти цей рівень – намагаюся рухатися матч за матчем і довіряти своїй грі. Поки це працює.
Моя мета – продовжувати грати так само. Постаратися поліпшити деякі моменти, тому що, наприклад, у другому сеті в мене був невеликий спад. Але загалом – продовжувати працювати і дивитися, як усе складатиметься далі", – сказала Подрез.
17 квітня у чвертьфіналі Вероніка зіграє проти британки Кеті Бултер (64).
Нагадаємо, що того ж дня на цій стадії турніру в Руані свій матч проведе перша сіяна змагань Марта Костюк (28). Киянка зустрінеться з американкою Енн Лі (36).