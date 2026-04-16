Подрез – про вихід у чвертьфінал в Руані: Все триває в хорошому ключі, і це чудово

209 ракетка світу Вероніка Подрез прокоментувала сенсаційний вихід у чвертьфінал свого дебютного турніру серії WTA 250 у французькому Руані після перемоги над сьомою сіяною італійкою Елізабеттою Коччаретто (41).

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже задоволена сьогоднішньою перемогою. Все триває в хорошому ключі, і це чудово. Сподіваюся зберегти цей рівень – намагаюся рухатися матч за матчем і довіряти своїй грі. Поки це працює.

Моя мета – продовжувати грати так само. Постаратися поліпшити деякі моменти, тому що, наприклад, у другому сеті в мене був невеликий спад. Але загалом – продовжувати працювати і дивитися, як усе складатиметься далі", – сказала Подрез.