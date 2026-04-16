Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Подрез – про вихід у чвертьфінал в Руані: Все триває в хорошому ключі, і це чудово

Станіслав Матусевич — 16 квітня 2026, 22:02
Подрез – про вихід у чвертьфінал в Руані: Все триває в хорошому ключі, і це чудово
Вероніка Подрез
209 ракетка світу Вероніка Подрез прокоментувала сенсаційний вихід у чвертьфінал свого дебютного турніру серії WTA 250 у французькому Руані після перемоги над сьомою сіяною італійкою Елізабеттою Коччаретто (41).

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже задоволена сьогоднішньою перемогою. Все триває в хорошому ключі, і це чудово. Сподіваюся зберегти цей рівень – намагаюся рухатися матч за матчем і довіряти своїй грі. Поки це працює.

Моя мета – продовжувати грати так само. Постаратися поліпшити деякі моменти, тому що, наприклад, у другому сеті в мене був невеликий спад. Але загалом – продовжувати працювати і дивитися, як усе складатиметься далі", – сказала Подрез.

17 квітня у чвертьфіналі Вероніка зіграє проти британки Кеті Бултер (64).

Нагадаємо, що того ж дня на цій стадії турніру в Руані свій матч проведе перша сіяна змагань Марта Костюк (28). Киянка зустрінеться з американкою Енн Лі (36).

Руан Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

Останні новини