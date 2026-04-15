Олійникова стала третьою українкою, яка вийшла до другого кола турніру WTA в Руані
Олександра Олійникова (70) успішно стартувала на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані. У першому колі змагань українка перемогла австрійку Ліллі Таггер (97).
Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 6:4.
У вирішальному сеті Олександра поступалася 1:4, проте зуміла виграти 5 геймів поспіль.
За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти сильнішої в матчі між Армоні Тан (205, Франція) та Анною Бондар (65, Угорщина).
Напередодні до другого кола турніру в Ліоні пройшли інші дві українки: перша сіяна Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).