Олійникова стала третьою українкою, яка вийшла до другого кола турніру WTA в Руані

Олександра Олійникова (70) успішно стартувала на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані. У першому колі змагань українка перемогла австрійку Ліллі Таггер (97).

Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 6:4.

У вирішальному сеті Олександра поступалася 1:4, проте зуміла виграти 5 геймів поспіль.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Open Capfinances Rouen Métropole Rouen – WTA 250

Руан, Франція, ґрунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 15 квітня

Олександра Олійникова (Україна) – Ліллі Таггер (Австрія) 6:3, 4:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти сильнішої в матчі між Армоні Тан (205, Франція) та Анною Бондар (65, Угорщина).

Напередодні до другого кола турніру в Ліоні пройшли інші дві українки: перша сіяна Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).