Кіченок і Ніномія програли на старті парного турніру в Руані

Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією не зуміли подолати перше коло парного розряду турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Треті сіяні поступилися дуету Ень Шуо Лян (Тайвань)/Тан Цяньхуей (Китай).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 7 брейків.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Перше коло парного розряду, 14 квітня

У друге коло одиночного розряду турніру в Руані напередодні вийшли українки Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).