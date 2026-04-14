Кіченок і Ніномія програли на старті парного турніру в Руані

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2026, 22:13
Надія Кіченок (справа) і Макото Ніномія
Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією не зуміли подолати перше коло парного розряду турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Треті сіяні поступилися дуету Ень Шуо Лян (Тайвань)/Тан Цяньхуей (Китай).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

За поєдинок Кіченок і Ніномія не подавали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 7 брейків.

Open Capfinances Rouen Métropole WTA 250
Руан, Франція, грунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Перше коло парного розряду, 14 квітня

Людмила Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ень Шуо Лян (Тайвань)/Тан Цяньхуей (Китай) 3:6, 4:6

У друге коло одиночного розряду турніру в Руані напередодні вийшли українки Марта Костюк (28) та Вероніка Подрез (209).

