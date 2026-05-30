Надія Кіченок вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос у парному розряді

Надія Кіченок у парі з японкою Макото Ніномією вийшли в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У матчі другого кола змагань вони обіграли 16 сіяний дует Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань).

Гра тривала 2 години і завершилася з рахунком 0:6, 7:6(6), 6:2.

За поєдинок Кіченок і Ніномія 1 раз подали навиліт, зробили 8 подвійних помилок та 5 брейків. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло парного розряду, 30 травня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (США) – Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань) 0:6, 7:6(6), 6:2

Кіченок втретє в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У наступному колі змагань українка та японка зустрінуться з першим сіяним дуетом Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

Нагадаємо, що напередодні в 1/8 фіналу паризького мейджору вийшла українська пара Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська.