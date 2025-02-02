Турнір в Абу-Дабі вибачився, що представив Касаткіну під громадянством іншої країни

Турнір Mubadala Abu Dhabi Open вибачився за помилку, що сталася під час жеребкування. Вчора на екрані була показана сітка, де поруч із іменем Дар'ї Касаткіної була вказана Іспанія.

Про цю ситуацію організатори детальніше розповіли в офіційній заяві турніру:

"Ми щиро вибачаємося за помилку, допущену одним із наших постачальників під час жеребкування, через що поруч із ім'ям Дар'ї Касаткіної була неправильно зазначена країна. Це була виключно організаційна помилка, і ми її вже виправили".

Зазначимо, що наразі гравці з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі. У сітках, рейтингах та інших матеріалах поруч із їхніми іменами країна не вказується.

Касаткіна займає 11 стрічку рейтингу WTA, вище з іспанок знаходиться лише Паула Бадоса (10).

Касаткіна – колишня восьма ракетка світу, на її рахунку 8 одиночних титулів WTA і один парний. У 2022 році вона грала у півфінал Відкритого чемпіонату Франції, наразі це її найкраще досягнення на турнірах Grand Slam.

Касаткіна стартує на змаганнях в Абу-Дабі з другого кола, її суперниця визначиться в матчі Ешлін Крюген (США, 50) – тенісистка з кваліфікації.