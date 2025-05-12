Костюк: Потиснути руку Касаткіній – це сильний і символічний жест

Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) прокоментувала своє рішення потиснути руку ексросіянці Дар’ї Касаткіній після матчу на турнірі в Римі.

Костюк цитує Великий теніс України.

"Насправді підготовка до цього кроку тривала досить довго. Велася активна і комплексна комунікація – у тому числі з Федерацією тенісу України. Жодне рішення не ухвалювали поспіхом чи в односторонньому порядку – це була спільна, виважена позиція. Це був сильний, символічний і, на мою думку, потрібний жест. Важливо, щоб світ бачив і розумів, якою є наша позиція.

Звісно, кожен має право на власний вибір. Але вважаю, що Дар'я – приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною. Такі речі мають звучати вголос. Я отримала багато щирих і теплих відгуків. Це був важливий день – і для мене особисто, і для всієї нашої команди", – заявила тенісистка.