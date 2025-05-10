Світоліна, Костюк і Кіченок вийдуть на корт в Римі 10 травня: відомий час

Еліна Світоліна, Марта Костюк і Надія Кіченок 10 травня проведуть матчі на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Світоліна (14) у третьому колі одиночного розряду зустрінеться з Гейлі Баптист (90, США).

Костюк разом зі своєю напарницею, румункою Єленою Габріелою Русе, зіграють стартовий поєдинок парного розряду проти дуету Мію Като (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Кіченок з японкою Сюко Аоямою проведуть парний матч першого кола проти Дар'ї Касаткіної (Австралія) та Пейтон Стернс (США).

Розклад матчів за участю українок на 10 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Третє коло одиночного розряду

15:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Гейлі Баптист (США), корт Pietrangeli, 3-м запуском, після матчу Шнайдер – Крістіан.

Перше коло парного розряду

14:30*. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Мію Като (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія), корт Court 4, 2-м запуском, після матчу Хантер/Перес – Лінетт/Шрамкова.

16:30*. Надія Кіченок (Україна)/Сюко Аояма (Японія) – Дар'я Касаткіна(Австралія)/Пейтон Стернс (США), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Фернандес/Путінцева – Ніномія/Ян.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк обіграла Дар'ю Касаткіну з Австралії в матчі другого кола одиночного розряду турніру в Римі.