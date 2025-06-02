Гофф і Андрєєва стали ще двома чвертьфіналістками Ролан Гаррос

Тенісистки з топ-8 світового рейтингу здобули ще дві перемоги у четвертому колі Ролан Гаррос 2025.

Друга ракетка світу Коко Гофф обіграла Єкатерину Александрову (20, -) з рахунком 6:0, 7:5. Американка в'пяте поспіль пробилася у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Наступною суперницею Гофф буде переможниця матчу між її співвітчизницями Медісон Кіз (8) та Гейлі Баптист (70).

Мірра Андрєєва (6, -) вибила з Ролан Гаррос Дар'ю Касаткіну (17, Австралія) – 6:3, 7:5. У чвертьфіналі 18-річна росіянка зустрінеться або з Джессікою Пегулою (3, США), або з сенсацією турніру француженкою Лоїс Буассон (361).

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Четверте коло, 1 червня

Коко Гофф (США) – Єкатерина Александрова (-) 6:0, 7:5

Мірра Андрєєва (-) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:3, 7:5

Нагадаємо, що у четверте коло Ролан Гаррос 2025 вперше за останні 20 років на мейджорах вийшли всі представниці топ-8 світового рейтингу. З них у чвертьфінал пройшли п'ятеро тенісисток.

Тільки італійка Жасмін Паоліні (4) у драматичному матчі, маючи 3 матч-пойнти, поступилася українці Еліні Світоліній.