Даяна Ястремська: Вийду боротися не зі статусами, а з м’ячем

Другий український матч дня – і знову приємні новини: Даяна Ястремська впевнено крокує далі, здобувши перемогу над австралійкою Дестані Аявою – 7:5, 6:1.

Це лише третя звитяга одеситки на кортах Ролан Гаррос за шість років виступів, проте можемо точно казати, що Даяна як мінімум оновить свій персональний рекорд у Парижі.

Чи вдасться їй зазіхнути на щось більше? Про це і не тільки Даяна Ястремська поговорила з нашим журналістом у Парижі.

– Даяно, вітаю з перемогою. З ким більше боролася – з погодою, суперницею чи собою?

– Скажімо так, з умовами було дуже дивно боротись. Ніби сонце — і раптом дощ. Вітер поривчастий, плюс корти доволі криві. Непросто входила в гру, але одного сету вистачило, щоб адаптуватись. Тим паче, я тренувалася на основних кортах лише один раз – вчора. У п’ятницю після прильоту встигла потренуватись тільки на зовнішньому корті, який взагалі не має нічого спільного з основними: менше землі, від цього – дуже швидке покриття. Перший сет – адаптація, боротьба з незрозумілими відскоками. У другому я вже почувалась значно комфортніше. Внесла невеликі зміни, активніше працювала ногами – і можна сказати, що матч вийшов непоганим, як для старту на Grand Slam.

– Ти казала, що зустрічалась з Айявою ще в юніорські часи. Як готувала тактику зараз?

– Так, ми грали двічі по юніорах. З останнього я бачила її непоганий виступ на харді в Австралії. Відверто, я не шукала її свіжі матчі спеціально. Загалом уявляла, чого очікувати: цікава подача, щільні удари – і сьогодні вона це демонструвала, але надто багато помилялась. Я ж поставила собі чітку задачу – грати у свій теніс і відштовхуватись від власного стилю.

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– У другому колі на нас міг чекати український матч: Соболєва гідно грала зі Шнайдер, але перемогла фаворитка. 11-й номер посіву – важкий виклик?

– Бачила, що Настя програвала 1:5, але зачепилась. Коли йшла на інтерв’ю, рахунок був 4:5. Звісно, домашнє дербі було б цікавішим для наших вболівальників, проте мене не хвилює, хто по той бік сітки – хоч перша ракетка світу. Коли я виходжу на корт, я борюсь із м’ячем. А гра сама все розставить. Можу всіх запевнити – налаштовуватись буду дуже серйозно.

– Попереду ще й старт у парному розряді. Мінімум два вихідних в одиночці – це плюс?

– Я не думаю про те, чого не можу контролювати. Вийду тоді, коли поставлять – і зіграю так, як потрібно.

Ігор Грачов, спеціально з Парижа для Чемпіона