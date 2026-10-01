Снігур і Ястремська 2 жовтня зіграють матчі другого кола на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Дар'я Снігур
btu.org.ua
Українські тенісистки Дар'я Снігур (46) і Даяна Ястремська (111) 2 жовтня проведуть поєдинки другого кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні.
Снігур зіграє з італійкою Жасмін Паоліні (20). Гравчині раніше не зустрічалися.
Ястремська протистоятиме фіналістці Ролан Гаррос-2026 польці Маї Хвалінській (17). Спортсменки також не проводили одна з одною офіційних матчів.
Розклад матчів українок у Пекіні на 2 жовтня
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло
07:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща), корт HSBC, 2-м запуском, після матчу Потапова – Краус.
09:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія), корт HSBC, 3-м запуском, після матчу Ястремська – Хвалінська.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пекіні Снігур здолала Катажину Каву (133, Польща), а Ястремська перемогла Кеті Макнеллі (72, США).