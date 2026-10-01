Снігур і Ястремська 2 жовтня зіграють матчі другого кола на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Українські тенісистки Дар'я Снігур (46) і Даяна Ястремська (111) 2 жовтня проведуть поєдинки другого кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні.

Снігур зіграє з італійкою Жасмін Паоліні (20). Гравчині раніше не зустрічалися.

Ястремська протистоятиме фіналістці Ролан Гаррос-2026 польці Маї Хвалінській (17). Спортсменки також не проводили одна з одною офіційних матчів.

Розклад матчів українок у Пекіні на 2 жовтня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло





07:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща), корт HSBC, 2-м запуском, після матчу Потапова – Краус.

09:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія), корт HSBC, 3-м запуском, після матчу Ястремська – Хвалінська.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пекіні Снігур здолала Катажину Каву (133, Польща), а Ястремська перемогла Кеті Макнеллі (72, США).