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Четверо українок зіграють на Ролан Гаррос 30 травня: відомий час

Станіслав Матусевич — 29 травня 2025, 20:22
Четверо українок зіграють на Ролан Гаррос 30 травня: відомий час
Еліна Світоліна
Arata Yamaoka

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Людмила Кіченок 30 травня проведуть свої чергові матчі на Ролан Гаррос 2025.

Світоліна (14) зустрінеться у третьому колі одиночного розряду з Бернардою Перою (83, США).

Ястремська (48) проведе поєдинок проти росіянки Людмили Самсонової (18).

Стародубцева (81) зіграє з четвертою ракеткою світу італійкою Жасмін Паоліні.

Перші сіяні в міксті Кіченок та хорват Мате Павич зустрінуться з парою Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 30 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €28,176,000
Третє коло одиночного розряду

13:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Людмила Самсонова (-), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Шрамкова/Томова – Джойнт/Калашникова.

16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія), корт Philippe-Chatrier, 3-м запуском, після матчу Алі – Руне.

17:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Бернарда Пера (США), корт Simonne-Mathieu, 4-м запуском, після матчу Шелтон – Гіганте.

Перше коло змішаного парного розряду

16:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина), корт Court 9, 4-м запуском, після матчу Зеггерман/Тьєн – Кеш/Гласспул.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Ангеліна Калініна розгромно програла Лоїс Буассон у другому колі одиночного розряду Ролан Гаррос.

Людмила Кіченок Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Жасмін Паоліні Ролан Гаррос 2025

Еліна Світоліна

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