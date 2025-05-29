Четверо українок зіграють на Ролан Гаррос 30 травня: відомий час
Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Людмила Кіченок 30 травня проведуть свої чергові матчі на Ролан Гаррос 2025.
Світоліна (14) зустрінеться у третьому колі одиночного розряду з Бернардою Перою (83, США).
Ястремська (48) проведе поєдинок проти росіянки Людмили Самсонової (18).
Стародубцева (81) зіграє з четвертою ракеткою світу італійкою Жасмін Паоліні.
Перші сіяні в міксті Кіченок та хорват Мате Павич зустрінуться з парою Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 30 травня
13:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Людмила Самсонова (-), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Шрамкова/Томова – Джойнт/Калашникова.
16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія), корт Philippe-Chatrier, 3-м запуском, після матчу Алі – Руне.
17:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Бернарда Пера (США), корт Simonne-Mathieu, 4-м запуском, після матчу Шелтон – Гіганте.
16:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) – Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина), корт Court 9, 4-м запуском, після матчу Зеггерман/Тьєн – Кеш/Гласспул.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що напередодні Ангеліна Калініна розгромно програла Лоїс Буассон у другому колі одиночного розряду Ролан Гаррос.