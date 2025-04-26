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Стародубцева та Людмила Кіченок вийдуть на корт 26 квітня у Мадриді: відомий час

Станіслав Матусевич — 26 квітня 2025, 11:20
Стародубцева та Людмила Кіченок вийдуть на корт 26 квітня у Мадриді: відомий час
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева 26 квітня проведе матч третього кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Людмила Кіченок зіграє поєдинок першого раунду в парному розряді.

Стародубцева (99) зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою (20).

Людмила Кіченок разом із американкою Софією Кенін протистоятимуть парі Моніка Нікулеску (Румунія)/Катажина Пітер (Польща).

Розклад матчів за участю українок на 26 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, США, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло одиночного розряду

13:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Людмила Самсонова (-), корт Stadium 3, 2-м запуском, після матчу Шнайдер – Севастова.

Перше коло парного розряду
14:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США)  Моніка Нікулеску (Румунія)/Катажина Пітер (Польща), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Чань Хао-Чін/Олмос – Еррані/Паоліні.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли у третє коло одиночного розряду в Мадриді.

Mutua Madrid Open Людмила Кіченок Самсонова Софія Кенін Юлія Стародубцева WTA 1000

Людмила Кіченок

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