Міжнародна федерація тенісу допустила росіян на Олімпійські ігри-2024

Міжнародна федерація тенісу допустила всіх росіян із заявки до участі в Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на турнір поїдуть Данііл Медведєв, Андрєй Рубльов, Карен Хачанов та Роман Сафіуллін серед чоловіків, та Мірра Андрєєва, Дар'я Касаткіна, Людміла Самсонова та Єкатеріна Александрова серед жінок.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на ОІ.