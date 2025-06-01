Дев’ять перемог: українці переписали історію в Парижі

Перемога Еліни Світоліної над Жасмін Паоліні у четвертому колі Ролан Гаррос-2025 принесла їй не лише вихід до чвертьфіналу, а й оновила національний рекорд.

Вперше в історії українські тенісисти здобули дев’ять перемог в основній сітці одного розіграшу Відкритого чемпіонату Франції. Попереднє досягнення – вісім перемог – було встановлено у 2017 році.

Тоді чотири виграші принесла Світоліна, два – Леся Цуренко, ще по одному – Олександр Долгополов і Сергій Стаховський.

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Таким чином, топ-3 найуспішніших виступів українців за кількістю виграних матчів на Ролан Гаррос виглядає так:

🥇 9 – 2025 (*)

🥈 8 – 2017

🥉 7 – 2018, 2023

* Цей результат може бути покращено вже у вівторок, коли Еліна Світоліна зіграє свій п’ятий в кар’єрі чвертьфінал у Парижі.

Ігор ГРАЧОВ для Чемпiона з Парижа